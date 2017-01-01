موريتانيا: تخرج 79 ضابطاً في أطار من ضمنهم أجانب



تخرجت دفعة جديدة من الطلبة الضباط العاملين، اليوم الخميس، في المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بمدينة أطار، شمالي موريتانيا، تتكون من 79 ضابطاً.



وقد أشرف على حفل تخرج الدفعة الـ33 من الضباط، وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا، رفقة القائد العام لأركان الجيوش الموريتانية الفريق اللواء محمد ولد الشيخ محمد أحمد.



وتتكون الدفعة من 79 ضابطا من بينهم أربعة أجانب من النيجر ومالي وساحل العاج، تلقوا تكوينا مركزا خلال 3 سنوات، وتحمل الدفعة اسم النقيب سال مامادو الحاج الذي توفي سنة 2003 بالجزائر بعد إصابته برصاصة.



وقال وزير الدفاع الموريتاني إن التكوين والتأطير والتدريب هو الاستراتيجية المتبعة في سبيل تقوية الجيش الموريتاني، لذلك تدعم المدارس والمراكز تمشيا مع هذه الاستراتيجية، وهو ما مكن الجيش الموريتاني من قطع أشواط كبيرة في مجال التجهيز والتدريب.



وتأسست المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار عام 1976 وخرجت منذ ذلك التاريخ 33 دفعة من الضباط العاملين، وتصنف كأهم المدارس العسكرية في البلاد.

