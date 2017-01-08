موريتانيا تخفض رسوم التأشيرة للمشاركين في سباق "أفريكا اكورايس

خفضت السلطات الموريتانية رسوم تأشيرة العبور لأول مرة للمشاركين في رالي "أفريكا اكورايس" الذي وصل المشاركون فيه لموريتانيا صباح اليوم الأحد.



وبلغ التخفيض 55 أورو بالنسبة للاوروبيين، بدل 120 اورو هي سعر تأشيرة العبور سابقا، فيما بلغ التخفيض بالنسبة للأفارقة 40 أورو بدلا من 80 اورو.



ووصل المشاركون في النسخة التاسعة رالي افريكا اكوارايس صباح اليوم الأحد إلي الأراضي الموريتانية قادمين من مرسيليا الفرنسية.



وستبدأ الانطلاقة الفعلية للرالي على الاراضي الموريتانية يوم غد الاثنين، حيث من المتوقع أن يمر السباق، بقرية تيويليت في حوض آرغين، ثم ازوكي بولاية آدرار ومنها الى، اكجوجت بولاية اينشيري، قبل أن يعبر الاراضي الموريتانية يوم الجمعة المقبل الى الاراضي السينغالية عبر مدينة سينلوي .



ويضم رالى افريكا اكورايس 510 متسابقا من عدة جنسيات و220 سيارة و40 دراجة نارية.