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موريتانيا تخلد اليوم العالمي لمحاربة التدخين


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 يونيو 2017 - 00:23



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قطعت  موريتانيا أشواطا مهمة في مجال محاربة التدخين، من بينها المصادقة على السياسة الوطنية لمحاربة التدخين واعداد الخطة الاستراتيجية2013 /2017 لمحاربة التدخين، بحسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء احمد جد ولد الزين المكلف بمهمة لدى وزير الصحة خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين.


وأضاف ولد الزين "ان قطاعه يدرك ما يمثله التبغ واستخداماته من اضرار صحية على الانسان وما يمثله من عبئ على الاقتصاد والمسيرة التنموية للبلد بفعل الامراض الناتجة عنه والتي يعتبر علاجها مكلفا ومميتا في اغلب الاحيان" 

وقال"إن التبغ باستخداماته المختلفة يعتبر تحد كبير للصحة العمومية في موريتانيا وفي مختلف مناطق العالم حيث يموت6 ملايين شخص سنويا نتيجة لتعاطي التبغ ويتوقع زيادة العدد الى اكثر 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030 اذا لم يتم العمل على محاربة التدخين .

وبدوره أكد عبد الله ولد الزبير رئيس رابطة الصحفيين ضد التدخين على ضرورة مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالتدخين من اجل محاربة هادفة لمنعه في بلادنا .

و من جهته دعا سوستن زومبري ممثل منظمة الصحة العالمية في بموريتانيا الى ادخال مكافحة التدخين ضمن السياسات والمخططات الوطنية وضمن سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة, موضحا ان مكافحة التدخين من شانها كسر حاجز الفقر والمساهمة في القضاء على الجوع وتطوير الزراعة المستديمة والنمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية.


وتظهر احصائيات بعض المنظمات العاملة في مجال محاربة التدخين في موريتانيا، تزايدا في أعداد المدخنين خاصة في صفوف الشباب، وتطالب هذه المنظمات بضرورة مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بمحاربة التدين,


الكلمات المفتاحية : التدخين, العالم, امراض
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