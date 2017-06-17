موريتانيا تخلد اليوم العالمي لمكافحة التصحر من "الشامي"





خلدت موريتانيا اليوم السبت في مقاطعة الشامي شمالي البلاد اليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار "أرضنا مسكننا ومستقبلنا"، ووزعت شجيرات على بعض الأسر بالمدينة وغرست400 شجيرة بالمناسبة.





وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة أمادي ولد الطالب إن موريتانيا من أشد البلدان معاناة من نتائج التصحر، وأعدت خطة عمل وطنية تهدف إلى إقامة شراكة وطنية وإقليمية ودولية تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة حول التصحر، "وذلك من أجل كبح جماح هذه الظاهرة وتدهور الأراضي وتخفيض تأثير الجفاف في البلدان المتضررة"..





وأضاف ولد الطالب أن التصحر وما رافقه من فترات متلاحقة من الجفاف منذ 1968 في منطقة الساحل الإفريقي سبب تغيرا بالغا في الوسط الطبيعي انجرت عنه نتائج سلبية تتمثل أساسا في التصحر المستمر والمكثف في المجالات الصالحة للزراعة والسكن من شمال البلاد باتجاه أقصى الجنوب والشرق "وافتقار الإنتاجية البيولوجية للأراضي والغطاء النباتي وانخفاض القدرة التسربية للتربة وزحف الرمال على جزء كبير من التراب الوطني" .





وأكد الأمين العام أن ضعف استعادة الغطاء النباتي بسببه عشوائية تهاطل الأمطار وقطع الأشجار "الذي مازال يمارس على نطاق واسع لتلبية الحاجة من الفحم والحطب وتغذية المواشي" بالإضافة إلى ضعف الوسائل المادية والمالية والبشرية لدى الإدارات المعنية بتسيير المواد الغابوية.

