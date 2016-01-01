موريتانيا :تدشين شارع باسم أمير الكويت في العاصمة

دشنت السلطات الموريتانية اليوم الخميس اللوحة التعريفية لشارع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في العاصمة نواكشوط.







وقالت سفارة الكويت في موريتانيا في بيان لها ،إن تدشين اللوحة جرى بحضور سفير الكويت لدى موريتانيا خالد الشيباني ورئيسة المجموعة الحضرية أماتي بنت حمادي.







وكانت السلطات الموريتانية قد أطلقت في أغسطس الماضي اسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على الشارع الذي ينطلق من وسط العاصمة باتجاه شاطئ الصيادين على ضفاف المحيط الاطلسي.







و أطلقت موريتانيا أسماء قادة عرب على شوارع أنجزت حديثا بالتزامن مع القمة العربية التي احتضنتها يومي 25 و26 يوليو الماضي.

