موريتانيا تدعم العثيمين لرئاسة التعاون الإسلامي



قال وزير الشؤون الخارجية و التعاون اسلكو ولد أحمد ازيد بيه اليوم الخميس إن موريتانيا تدعم ترشيح الدكتور يوسف أحمد العثيمين لمنصب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، معربا عن تمنايته له بالتوفيق بالسداد في المهام التي سيضطلع بها خدمة للعمل الإسلامي المشترك .



وأكد ولد أحمد ازيد بيه خلال الإجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حرص موريتانيا على تعزيز علاقات التضامن الفعال وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الإسلامية .



وأشار وزير الخارجية إلى أن ما يعيشه اليمن من ظروف خاصة، يقتضي من الدول الإسلامية الاستمرار في إيجاد تسوية سياسية والاحتكام لكافة المرجعيات والمبادرات والمساعي الحميدة التي تؤكد على ضرورة وحدة وسلامة واستقلال الأراضي اليمنية في ظل الشرعية الدستورية.



وندد باستهداف البيت الحرام لأنه يتنافى مع كافة القيم الإسلامية والإنسانية، مؤكدا تضامن موريتانيا الكامل مع المملكة العربية السعودية وسعيها للوقوف في كل ما من شانه زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين .



وأكد أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير تكرسه سياسة التشريع الإسرائيلية لاغتصاب الأرض وإذلال السكان، الشيء الذي يتطلب من المنظمة التصدي بحزم لكل الممارسات غير الشرعية .