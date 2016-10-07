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موريتانيا تدعو إلى عمل أفريقي جاد لضبط الحدود


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 18:29



موريتانيا تدعو إلى عمل أفريقي جاد لضبط الحدود
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دعا وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله وزراء الدول الافريقية المكلفين بتسيير الحدود، إلى عمل إفريقي جاد في مجال تسيير الحدود.

ولد عبد الله أشار في كلمة له أمام الاجتماع الرابع للوزراء أمس الخميس بآديس ابابا إلى أن هذا العمل يجب أن يتم على ثلاث محاور رئيسية، لتفادي الأزمات بين الدول المعنية وتعزيز التعاون المشترك بينها.

وأوضح أن هذه المحاور تتمثل في ضرورة التقدم في برنامج ترسيم الحدود بين الدول لتفادي الأزمات، ودعم وتطوير التعاون الحدودي بين الدول الافريقية، والعمل على تحسين خبرات جميع الفاعلين في مجال تسيير الحدود.

وحضر افتتاح الاجتماع مفوض السلم والأمن الافريقي والوزراء المعنيون بموضوع القمة والخبراء وممثلو المنظمات الجهوية المهتمة وشركاء القارة الأفريقية في التنمية.


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الأمن, الحدود


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