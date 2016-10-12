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موريتانيا تدعو الألمان إلى الاستثمار في الصحة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 12 أكتوبر 2016 - 13:40



موريتانيا تدعو الألمان إلى الاستثمار في الصحة
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دعا وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر المستثمرين الالمان إلى الاستثمار في مجال الصحة في موريتانيا، مشيرا إلى أن الظروف ملائمة في الاستثمار بقطاع الصحة.
 
جاء ذلك على هامش أشغال المنتدى الألماني الأفريقي الثالث للصحة المقام بألمانيا والذي يشكل حلقة تواصل بين ألمانيا وافريقيا في المجال الطبي.
 
 وتشارك فى المنتدى 800 مؤسسة ألمانية متخصصة في مجالات الصناعات الأدوية والتجهيزات الطبية المختلفة.
  
وأكد كان أبوبكر أهمية هذا المنتدى الذي يشكل آلية لتطوير و تفعيل التعاون بين آلمانيا و إفريقيا بصفة عامة وآفاق التعاون بين بلادنا و آلمانيا بصفة خاصة.
 
وأشاد الوزير بما وصفها بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال الصحة وأدت إلى التطور الحاصل في مجال الصحة في موريتانيا على حد تعبيره
 
 


الكلمات المفتاحية : استثمار, أفريقيا, الصحة, ألمانيا, موريتانيا


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