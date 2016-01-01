موريتانيا تدعو الاتحاد الإفريقي لدعم المرأة الريفية





دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية، فاطمة بنت حبيب، إلى ضرورة إعطاء الأولوية في المشاريع التي يمولها برنامج "المرأة والنوع والتنمية بمفوضية الاتحاد الإفريقي"، للمرأة الريفية من أجل دعمها والرفع من مستواها المعيشي.





جاءت دعوة الوزيرة الموريتانية، خلال لقاء جمعها ببعثة من الاتحاد الإفريقي، يرأسها "آدومتار نوبا تور"، الموظف الرئيسي في برنامج المرأة والنوع والتنمية بمفوضية الاتحاد الافريقي





وشملت المشاريع التي تطرق لها اللقاء بين الوزيرة والبعثة الإفريقية، مشروع إنشاء مدجنة في بلدية كري، ومشروع تسيير مسمكة في قرى أشرم، والسياسة، و لكريع، التابعة لبلدية السدود، والمشروع الوطني للتغذية.





ويتدخل هذا المشروع، في عشر ولايات من الوطن من خلال 233 مركز تغذية، يشرف عليها موظفون من وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. الموريتانية.

