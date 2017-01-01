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موريتانيا تدعو البلدان الاقليمية لتوحيد مفاوضات الصيد مع أوروبا


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 09:19



موريتانيا تدعو البلدان الاقليمية لتوحيد مفاوضات الصيد مع أوروبا
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طالب الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أمس الأربعاء بوضع خطة تمكن بلدان شبه المنطقة من توحيد موقفها في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي، بخصوص اتفاقيات الصيد .

جاء ذلك خلال لقاء جمعه فى نواكشوط بالوزراء المشاركين في اجتماع لجنة تنسيق بلدان اللجنة شبه الاقليمية للصيد ودول وسط خليج غينيا في افريقيا الغربية.

وتطرق اللقاء لأعمال اجتماع نواكشوط حول التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا.

وقال المتحدث باسم الوزراء محمد تال ،وزير البيطرة والثروة الحيوانية الغيني إن  اللقاء تناول جملة من الاشكاليات المطروحة على مستوى الصيد شبه الاقليمي .

وأكد أن الوزير الأول عبر خلال اللقاء عن اهتمامه بمسألتين تتعلق أولاهما بضرورة وجود شفافية أكثر في القطاع والثانية بتحسين قدرة بلدان المنطقة على التفاوض الجماعي.

.واختتمت أمس  أعمال  المؤتمرالدولي لوزراء الصيد لدول اللجنة شبه الاقليمية ودول لجنة الصيد في القطاع الاوسط الغربي من خليج غينيا

وأصدر وزراء الصيد بدول اللجنة شبه الاقليمية  "إعلان نواكشوط"، دعوا خلاله الى مواصلة البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا الممول من طرف البنك الدولي.

واتفق المؤتمرون على انشاء لجنة موحدة للتفاوض حول اتفاقيات الصيد ، إضافة الى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والرقابة البحرية ومحاربة الصيد غيرالمشروع وغير المرخص.


الكلمات المفتاحية : أوروبا, افريقيا, الساحل, الصيد, مفاوضات
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