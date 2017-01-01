موريتانيا تدين هجوم برشلونة وتصفه بـ"الإرهابي"



دانت الحكومة الموريتانية الهجوم الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية، مساء أمس الخميس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.



وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان رسمي إنه "إثر الاعتداء الإرهابي في مدينة برشلونة والذي خلف العديد من الضحايا الأبرياء، تعلن الجمهورية الإسلامية الموريتانية شجبها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الجبان".



وأكدت الوزارة في بيانها "تضامن (موريتانيا) مع الشعب والحكومة الاسبانيين في هذا الظرف الدقيق، كما تعرب عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد بعث ببرقية تعزية إلى الملك الاسباني، ندد فيها بالهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي مروع"، وفق تعبيره.

