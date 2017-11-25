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موريتانيا تدين هجوم "مسجد الروضة" بمصر


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 26 نونبر 2017 - 09:36



موريتانيا تدين هجوم "مسجد الروضة" بمصر

 

دانت موريتانيا أمس السبت الهجوم الذي تعرض له "مسجد الروضة" في شمال سيناء بمصر يوم الجمعة وراح ضحيته 350 شخصا.


وقالت الخارجية الموريتانية في بيان صحفي إن الهجوم الذي تعرض له "مسجد الروضة" يوم الجمعة الماضي "يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، ومع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".


وأضافت الخارجية الموريتانية أنه إثر "الجريمة المتطرفة النكراء التي اقترفت في حق المصلين المسالمين...بمسجد قرية الروضة فى مصر"  تعبر موريتانيا عن "شجبها الشديد، وإدانتها المطلقة، لهذا الشغل الإجرامي، الذي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، ومع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".



الكلمات المفتاحية : ارهاب, مسجد الروضة, مصر
 
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