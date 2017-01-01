موريتانيا تدين هجوم واغادوغو وتصفه "بالارهابي"





دانت موريتانيا الهجوم الذي استهدف أمس الاثنين مطعما بالعاصمة البوركينية واغادوغو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا يحملون جنسيات مختلفة.





وجاءت الادانة الموريتانية في بيان لوزارة الخارجية، وصفت فيه الهجوم "بالارهابي" معلنة "تضامنها ووقوفها مع الشعب والحكومة البوركينابيين في هذه الظروف" التي وصفها البيان "بالعصيبة".



وأضاف البيان أن "الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعلن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء".



وأعربت الخارجية الموريتانية في بيانها، عن "تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، كما تتمنى الشفاء العاجل للجرحى"



وكان 18 شخصا لقو مصرعهم في هجوم تعرض له مطعم بالعاصمة البوركينية واغاداغو، بالإضافة إلى منفذي الهجوم.



وحسب وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري فإن "من بين 15 جثمانا التي تم التعرف على هوياتها 7 مواطنين من بوركينافاسو، و8 أجانب من بينهم فرنسي، وسنغالي، ونيجيري، وكويتيان، ولبناني، وتركي، إضافة إلى مواطنة كندية".