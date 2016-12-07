موريتانيا تربط تراثها وتقاليدها المروية بالأنترنت



انتهت اليوم الأربعاء في نواكشوط، المرحلة الأولى من مشروع رقمنة التراث الوطني المتعلق بالتقاليد المروية، إذ تمت رقمنة ما يزيد على 600 شريط من التسجيلات، في مختلف الفنون والتقاليد الشعبية الموريتانية، بالتعاون مع ألمانيا.



الأمينة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية ميم بنت الذهبي، قالت في كلمة بالمناسبة إن رقمنة المخزون الصوتي وحفظه سيساهم في إثراء الساحة العلمية والثقافية ويعزز دور المعهد الموريتاني للبحث العلمي في نفض الغبار عن جزء هام وأساسي من التراث الوطني.



وأبرزت منت الذهبي، أن المعهد بالتعاون مع مشروع رقمنة التراث، سيقوم بفهرسة وتصنيف المخزون الصوتي، وربطه بالأنترنت.



وتقدم ألمانيا الدعم لمشروع رقمنة التراث الموريتاني، المتعلق بالتقاليد المروية، في مرحلته الأولي التي انتهت اليوم، بإشراف من المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.

