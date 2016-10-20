موريتانيا ترخص لاستخراج "التربة السوداء"





صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مشروع مرسوم يقـضي بمنح الرخصة رقم "سى 2 2119 لاستغلال مواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة لكويشيش الجنوبية (ولاية الترارزه) لصالح شركة "سوسيتى جنرال دي سرفيس سارل أس جى أس" الصينية .







وكان المحامي الموريتاني أحمد سالم ولد بوحبيني، قد أطلق نداء للتحذير من مصادقة المجلس على المرسوم المذكور ، معتبراً أن له تبعات بيئية خطيرة من ضمنها "غرق نواكشوط" ، وفق تعبيره.







ونشر ولد بوحبيني، وهو محام معارض، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك تدوينة قال فيها: "مرسوم خطير باقتراح من وزارة البترول والطاقة والمعادن، يتجه مجلس الوزراء لإصداره ".







وأضاف المحامي أن المرسوم "يقضى بمنح رخصة استغلال لشركة (SGS)الصينية في منطقة (لكويشيش) على شاطئ المحيط الأطلسي غرب مركز تكند الإداري، لاستخراج التربة السوداء".







وأوضح المحامي أن إدارة البيئة الموريتانية "سبق أن اعترضت على منح الأراضي للشركة المذكورة لخطورة المشروع قبل أن تتراجع عن قرارها تحت ضغوط جهات نافذة"، وفق تعبيره.







وخلص ولد بوحبيني إلى القول: "المشروع سيقضى في ظرف وجيز على الحاجز الرملي للشاطئ، مما سيسفر عن تدفق المياه بشكل خطير يهدد المنطقة ونواكشوط بالغرق" ، على حد تعبيره.





