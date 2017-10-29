موريتانيا ترفض استقلال "كاتالونيا" عن اسبانيا

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الأحد رفضها لإعلان استقلال إقليم "كاتالوني عن المملكة الاسبانية ، واصفة إياه ب"انتهاك وحدة مملكة إسبانيا وسلامتها الإقليمية".



وقالت الحكومة الموريتانية في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون "بعد إعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد، تؤكد حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رفضها لهذا الإعلان الذي يشكل انتهاكا لوحدة مملكة إسبانيا وسلامتها الإقليمية".



وأضافت الحكومة الموريتانية أن إعلان استقلال إقليم "كاتالونيا" من جانب واحد قد تترتب عليه عواقب سلبية على السلم والأمن في إسبانيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم.



وأعربت حكومة موريتانيا عن تضامنها الكامل مع حكومة إسبانيا، "وثقتها الكاملة في قدرتها على ضمان احترام الدستور وبالتالي المحافظة على السلامة الإقليمية وسيادة المملكة الإسبانية الصديقة"، مؤكدة أن تفعيل مجلس الشيوخ الإسباني للمادة 155 من الدستور يشكل استجابة قانونية تتناسب مع القرارات غير المنطقية التي أصدرها برلمان كاتالونيا