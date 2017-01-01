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موريتانيا: ترقبُ لاستدعاء الحكومة هيئةَ الناخبين


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 16 ماي 2017 - 18:32



موريتانيا: ترقبُ لاستدعاء الحكومة هيئةَ الناخبين
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تأخرت الحكومة الموريتانية في استدعاء هيئة الناخبين الذي يفترض أن يصدر قبل موعد أي اقتراع أو استفتاء بخمسة وأربعين يوماً، فيما سبق أن حددت السلطات موعد الاستفتاء المقبل في يوم 15 يوليو المقبل.
 
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تستدعي الهيئة في واحد من اجتماعيها الأسبوعيين القادمين، لأنه بعد ذلك لن تتاح فرصة لاستدعاء الهيئة قبل فاتح يونيو الموعد القانوني.
 
وسبق أن شرعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعبئة للإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، والذي سينطلق يوم الخميس المقبل ويستمر على مدى عشرين يوماً.
 
وقد باشرت اللجنة الانتخابية عملها في ظل عدم صدور أي قرار باستدعاء هيئة الناخبين، تحضيراً للاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الدستور, انتخابات, حكومة
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