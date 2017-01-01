موريتانيا ترقب شهر رمضان ولجنة الأهلة تجتمع



يترقب الموريتانيون رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد مرور 29 يوماً من شهر شعبان، ومن المنتظر أن تعقد لجنة مراقبة الأهلة مساء اليوم اجتماعها للبت في رؤية الهلال من عدمها.



وتجتمع اللجنة المختصة في مراقبة الأهلة في مباني وزارة الداخلية واللامركزية، حيث تتواصل مع السلطات الإدارية في مختلف مناطق موريتانيا للبحث عمن رأوا الهلال.



ويأتي رمضان هذه السنة في ظل أجواء مناخية توصف بـ"الصعبة"، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات النهار، وأوضاع اقتصادية صعبة.



وبدأت السلطات الموريتانية استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال فتح مراكز لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى إيفاد بعثات دينية إلى بعض الدول الأفريقية.

