موريتانيا: ترقب لنتائج الاستفتاء.. ورصد خروقات (فيديو)

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ولاحظ مندوب "صحراء ميديا" محاولة أطراف سياسية من الحزب الحاكم إدخال مصوتين في مكاتب في تفرغ زينة بعد انتهاء الوقت المحدد، وهو الأمر الذي أخر عمليات الفرز في بعض هذه المكاتب، ورصد المراسل عمدة بلدية تفرغ زينة تفاوض عناصر من الشرطة من أجل إدخال بعض المصوتين.



ووثق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها خروقات، ودون بعضهم على وسم #توثيق_التزوير، وانتشرت صور مكاتب التصويت وهي خالية من طوابير الناخبين لإظهار تدني نسبة المشاركة.