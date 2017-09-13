موريتانيا: تساقطات مطرية على ثلاث ولايات في البلاد

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

آمورج................... 12مم

أهل بلاتي....................4مم

ولاته......................... 3مم

بومسعود..................... 25مم

أم لعشيش.....................15مم

ولاية لبراكنه:

مقطع لحجار................... 9مم

ولاية آدرار:

أوجفت ......................... 9مم

أطار ........................... 20مم

مدنه ............................ 5مم

لودي ............................ 12مم