موريتانيا: تساقطات مطرية على ثلاث ولايات في البلاد

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق من البلاد وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
آمورج................... 12مم
أهل بلاتي....................4مم
ولاته......................... 3مم
بومسعود..................... 25مم
أم لعشيش.....................15مم
ولاية لبراكنه:
مقطع لحجار................... 9مم
ولاية آدرار:
أوجفت ......................... 9مم
أطار ........................... 20مم
مدنه ............................ 5مم
لودي ............................ 12مم