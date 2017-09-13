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موريتانيا: تساقطات مطرية على ثلاث ولايات في البلاد


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 13 سبتمبر 2017 - 10:28



موريتانيا: تساقطات مطرية على ثلاث ولايات في البلاد
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أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق من البلاد وذلك على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي:
آمورج................... 12مم
أهل بلاتي....................4مم
ولاته......................... 3مم
بومسعود..................... 25مم
أم لعشيش.....................15مم
 
ولاية لبراكنه:
مقطع لحجار................... 9مم
 
ولاية آدرار:
أوجفت ......................... 9مم
أطار ........................... 20مم
مدنه ............................ 5مم
لودي ............................ 12مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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