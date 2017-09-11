موريتانيا: تساقطات مطرية على ولايتين داخل البلاد

أفادت شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية الموريتانية اليوم االاثنين أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغا.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:



الحوض الشرقي:

عدل بكر...............................6.0 مم

امرج...................................9.0 مم

باسكنو.................................8.0 مم

بوصطيلة...............................8.0 مم

جكني....................................5.5مم

تيشيليت لكور.........................15.0 مم

امريشة...................................15 مم

بولكلال.................................9.0 مم

كيدي ماغا:

عر...................................11.0 مم

بايجام...............................11.0 مم

لعبلي.................................4.0 مم

بروج.................................2.0 مم

اشليخة...............................6.0 مم

جكنتور..............................21.0 مم

جاكيلي...............................4.0 مم

غابو..................................3.0 مم

كوراي...............................14.0 مم

كوجول..............................15.0 مم

حاسي شكار......................12.0 مم

الملكة.................................18.0 مم

الخيله.................................4.0 مم

سابو سيري..........................7.0 مم

صمب كاندي........................3.0 مم

سد الماء...............................5.0 مم

سيلبابي..............................15.0 مم

تاشوط................................5.0 مم

بوكجاني..............................11.0 مم

كنكو...................................17.0 مم

المسلم.................................8.0 مم

دانكرومو.............................19.0 مم

بوات.................................4.0 مم

ديكي..................................4.0 مم

اجار اهل سالم.......................6.0 مم

كنكمو.................................4.0 مم

اجار اهل صمبه.....................10.0 مم