موريتانيا: تساقطات مطرية على ولايتين داخل البلاد

سعر ومواصفات "آيفون8 " قبل يوم من إطلاقه

ولد احمد إزيد بيه: موريتانيا تعمل على تعزيز الأمن في الساحل

"الأمن الغذائي" توزع مساعدات على ضحايا العواصف

موريتانيا تبرر منع دخول ناشطين أمريكيين أراضيها

ولد عبد العزيز: العالم العربي والإسلامي يعيشان تحديات خطيرة

انطلاق قمة "أستانا" وسط مطالب بمواجهة "الإرهاب"

"المرابطون" يشاركون في بطولة اتحاد غرب إفريقيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : الشيوخ مجدداً https://t.co/ibxGclUmb6
الاثنين 11 سبتمبر - 17:06
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | سعر ومواصفات "آيفون8 " قبل يوم من إطلاقه https://t.co/vgjvs5kUW5سعر-ومواصفات-آيفون8-قبل-يوم-من-إطلاقه… https://t.co/C7baicihBL
الاثنين 11 سبتمبر - 12:17
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تساقطات مطرية على ولايتين داخل البلاد


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 11 سبتمبر 2017 - 13:03



موريتانيا: تساقطات مطرية على ولايتين داخل البلاد
مواضيع ذات صلة
 
أفادت شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية الموريتانية اليوم االاثنين أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغا.
وجاءت المقاييس على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي:
عدل بكر...............................6.0 مم
امرج...................................9.0 مم
باسكنو.................................8.0 مم
بوصطيلة...............................8.0 مم
جكني....................................5.5مم
تيشيليت لكور.........................15.0 مم
امريشة...................................15 مم
بولكلال.................................9.0 مم
 
كيدي ماغا:
عر...................................11.0 مم
بايجام...............................11.0 مم
لعبلي.................................4.0 مم
بروج.................................2.0 مم
اشليخة...............................6.0 مم
جكنتور..............................21.0 مم
جاكيلي...............................4.0 مم
غابو..................................3.0 مم
كوراي...............................14.0 مم
كوجول..............................15.0 مم
حاسي شكار......................12.0 مم
الملكة.................................18.0 مم
الخيله.................................4.0 مم
سابو سيري..........................7.0 مم
صمب كاندي........................3.0 مم
سد الماء...............................5.0 مم
سيلبابي..............................15.0 مم
تاشوط................................5.0 مم
بوكجاني..............................11.0 مم
كنكو...................................17.0 مم
المسلم.................................8.0 مم
دانكرومو.............................19.0 مم
بوات.................................4.0 مم
ديكي..................................4.0 مم
اجار اهل سالم.......................6.0 مم
كنكمو.................................4.0 مم
اجار اهل صمبه.....................10.0 مم


الكلمات المفتاحية : الداخل, امطار, خريف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة