موريتانيا: تساقطات مطرية على 4 ولايات داخلية





شهدت 4 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حسب ما أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.



وجاءت المقاييس على النحو التالي :



الحوض الشرقي:



أعوينات أزبل................................................ 8 مم



النعمة.......................................................... 13مم



أم أسبوعه.................................................. 20 مم



مطار النعمة............................................... 6 مم



العصابة:



باركيول.................................................. 2 مم



كنكوصة .................................................2



أرك ........................................................4



الطلحايه............................................... 10



لبراكنه:



واد لقريك............................................. 11



تكانت:



تجكجة............................................... 8ر4