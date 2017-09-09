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موريتانيا: تساقطات مطرية على 4 ولايات داخلية


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 9 سبتمبر 2017 - 14:27



موريتانيا: تساقطات مطرية على 4 ولايات داخلية
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شهدت 4 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حسب ما أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.

وجاءت المقاييس على النحو التالي :
 
الحوض الشرقي:
 
أعوينات أزبل................................................ 8 مم
 
النعمة.......................................................... 13مم
 
أم أسبوعه.................................................. 20 مم
 
مطار النعمة............................................... 6 مم
 
العصابة:
 
باركيول.................................................. 2 مم
 
كنكوصة .................................................2
 
أرك ........................................................4
 
الطلحايه............................................... 10
 
لبراكنه:
 
واد لقريك............................................. 11
 
تكانت:
 
تجكجة............................................... 8ر4


الكلمات المفتاحية : أمطار, موريتانيا
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