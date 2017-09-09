موريتانيا: تساقطات مطرية على 4 ولايات داخلية

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شهدت 4 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حسب ما أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
وجاءت المقاييس على النحو التالي :
الحوض الشرقي:
أعوينات أزبل................................................ 8 مم
النعمة.......................................................... 13مم
أم أسبوعه.................................................. 20 مم
مطار النعمة............................................... 6 مم
العصابة:
باركيول.................................................. 2 مم
كنكوصة .................................................2
أرك ........................................................4
الطلحايه............................................... 10
لبراكنه:
واد لقريك............................................. 11
تكانت:
تجكجة............................................... 8ر4