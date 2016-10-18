موريتانيا تستعد لاستقبال اللجنة الأممية للوقاية من التعذيب



بدأت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فى موريتانيا أمس الاثنين بنواكشوط التحضير لزيارة اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب لموريتانيا، المقررة ما بين 24 و28 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى انتخاب مكتبها الدائم.



وتختص هذه الآلية بالمتابعة الدائمة لوضعية السجناء في أماكن الحجز وتقديم الرأي بخصوص القوانين المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتعبئة الفاعلين حول النتائج السلبية للتعذيب.



وأنشأت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عام 2015، وأدى رئيسها محمد ولد حلس وأعضاؤها اليمين القانونية في 15 يونيو الماضي .

