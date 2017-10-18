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موريتانيا تستعد للتوقيع على تعاون فى مجال التعليم مع السوادن


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 18 أكتوبر 2017 - 10:38



موريتانيا تستعد للتوقيع على تعاون فى مجال التعليم مع السوادن
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أجرى وزير التعليم العالي و البحث العلمي سيدي ولد سالم، أمس الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم، جلسة عمل مع نظيرته السودانية  سمية محمد احمد ابو كشوة، بحضور طاقم الوزارة ومجموعة من رؤساء ومدراء الجامعات السودانية.

وحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء فان زيارة الوزير للسودان سيتم خلالها التوقيع  على مذكرة تفاهم فى مجال التعليم ، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي.

وتطرقت المباحثات إلى آفاق التعاون الثنائي بين البلدين ، في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون والدفع به إلى الإمام.

وكان الوزير قد وصل إلى الخرطوم، أمس الأول رفقة المستشار المكلف بالتعاون الدولي بالوزارة، وذلك في إطار زيارة عمل للسودان تدوم ثلاثة أيام.

وكانت في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة بنفس الوزارة، وسفير موريتانيا فى السودان با صمبا.


الكلمات المفتاحية : التعليم, السودان, تعاون, موريتانيا
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