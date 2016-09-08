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موريتانيا تستعرض برنامج رئاستها للجامعة العربية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 8 سبتمبر 2016 - 16:40



موريتانيا تستعرض برنامج رئاستها للجامعة العربية
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استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسلك ولد أحمد إزيد بيه اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمام هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري برنامج عمل موريتانيا خلال رئاستها للجامعة العربية٠

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن مشروع برنامج عمل مأمورية موريتانيا، يتضمن عدة محاور تتعلق بالقضية الفلسطينية والسلم الأهلي والأبعاد الثقافية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وأصدرت هيئة متابعة وتنفيذ القرارات التي تضم في تشكيلتها وزراء خارجية موريتانيا ومصر واليمن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس؛ جملة من القرارات والتوصيات، شملت تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.


وحضر اللقاء إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون وفد يضم : السفير المندوب الدائم لمىريتانيا لدى جامعة الدول العربية ودادي ولد سيدي هيبه، والسفير مدير شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والحسين ولد الديه٠


الكلمات المفتاحية : الجامعة العربية, برنامج, لقاءات


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