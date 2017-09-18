موريتانيا تستعرض تجربتها في مكافحة أحياء الصفيح

استعرض الأمين العام لوزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي جكنا إسحاق اليوم الاثنين في نواكشوط، تجربة موريتانيا في مكافحة أحياء الصفيح بالبلاد.



وقال جكنا إسحاق خلال اجتماع مع بعثة من جمهورية جيبوتي تزور موريتانيا للاطلاع على تجربتها في مجال القضاء على أحياء الصفيح، إن موريتانيا تعمل منذ 2009 على تطبيق برنامج طموح للقضاء على ظاهرة الاحياء الهشة في عموم التراب الوطني تحت عنوان" البرنامج الوطني لتأهيل أحياء الصفيح".



وأضاف الأمين العام لوزارة الإسكان أن برنامج القضاء على الأحياء العشوائية "تم تنفيذه من طرف وكالة التنمية الحضرية على مستوى نواكشوط والشركة الوطنية للاستصلاح الترابي وتنمية السكن وتطوير تسيير العقارات "اسكان" بالنسبة للمدن الداخلية في البلاد".



من جهته قال المتحدث باسم البعثة الجيبوتية محمد عمار قيادة،إن زيارة وفد بلاده "ترمي إلى الاطلاع على تجربة موريتانيا في مجال تأهيل الاحياء الهشة والتقاسم معها تجربتها الناجحة في مجال القضاء على أحياء الصفيح طبقا لبرنامج بلاده :"صفرلأحياء الصفيح في جيبوتي".