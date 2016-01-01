موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتة على عشر ولايات



سجلت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة الكمية، شملت الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كيدي ماغا، لعصابة، وكوركل، وولاية داخلت نواذيب، وتكانت، وآدرار، واترارزة.



وبحسب مكتب الأرصاد الجوية التابع لوزارة الداخلية فقد جاءت الكميات على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عدل بكرو ......................... 13مم

آمورج ............................ 03مم

اعوينات ازبل ..................... 23مم

باسكنو ........................... 03مم

جكني ............................. 13 مم

افيرني ........................... 16مم

امبيكت لحواش ..................... 01مم

النعمه ........................... 12مم

ولاته ..............................05مم

تمبدغه ........................... 04مم

امكيليفه .........................35مم



الحوض الغربي:

العيون ........................... 05مم

اغليك اهل اوجه ................... 35مم

كونغل ............................ 04مم

حاسي البركه ...................... 25مم

كوبني ............................ 02مم

ام لحبال ......................... 30مم

الشلحيه .......................... 32مم

الفلانيه .......................... 08مم

الزاكيه اماكال ................... 57مم

دمشق ............................. 25مم

اغليك اسماليل .................... 15مم

الدشره ........................... 40مم

حاسي لمن ........................ 50مم

تنحماد .......................... 65مم

اغني اهل الزين .................. 15مم

ام المعارك ......................10مم

تشيت النعام ......................12مم

عين فربه ........................ 02مم

حاسي البركه .....................47مم



الصفا ........................... 05مم



تامشكط .......................... 08مم



الطينطان ......................... 02مم



اطويل ............................ 63مم



لفده ............................. 25مم



الخط ............................ 20مم



لعصابه:



بومديد .........................36مم



الرك ...........................10مم



لكديم ......................... 10مم



تصلح ..........................05مم



السيال ........................ 45مم



الغايره ....................... 07مم



كرو ........................... 02مم



كامور .......................... 12مم



كنكوصه ......................... 08مم



كيفه ...........................04مم



اغليك اهل عيده ................. 20مم



باب السلام ......................22مم



فور اهل احمد ................... 31مم



تابال ابيلين ....................30مم



آدرار:



أوجفت .........................13مم

تونغاد ........................06مم

راس الطرف .....................04مم



داخلت نواذيبو:



بولنوار ....................... 08مم

نواذيبو ....................... 19مم



تكانت:



انبيكه ........................ 05مم

تيشيت ......................... 15مم

تجكجه ......................... 17مم



غورغول:



مقامه ......................... 07مم

امبود ......................... 02مم

تيجل........................... 43مم

تورل ......................... 13مم

والي ......................... 13مم

ساني ......................... 60مم



لبراكنه:



مكطع لحجار ................... 04مم

صنغرافه ....................... 22مم



اترارزة:



جاولينغ .......................15مم



غيدي ماغه:



اجار سوننكي ...................10مم

عر ............................45مم

لعبلي ......................... 15مم

دافور ......................... 20مم

غابو ......................... 04مم

غوراي ........................ 13مم

كمو ........................... 30مم

حاسي شكار .................... 71مم

لحرج ......................... 08مم

لمتيلك ادباي ................. 14مم

امبيديع اساغه ................ 52مم

انديو ........................ 15مم

انخيله ....................... 59مم

ولد ينج ...................... 20مم

سيلبابي ..................... 29مم

سولو ....................... 11م

ومبو ....................... 27مم

لعوينات ..................... 30مم

بوجول ........................ 15مم

المتعلك لمدن ................. 22مم

واد امور ..................... 75مم

اكليبيه ...................... 29مم

اجار اهل عالي ................ 10مم

مقيس .........................08مم

ابيرد اهل عمار ............... 22مم

اديارلد ....................... 60مم

القدس ......................... 40مم

ولد رامي ..................... 61مم

اهل صنبه ...................... 100مم



