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موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتة على عشر ولايات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 31 غشت 2016 - 11:37



موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتة على عشر ولايات
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سجلت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة الكمية، شملت الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كيدي ماغا، لعصابة، وكوركل، وولاية داخلت نواذيب، وتكانت، وآدرار، واترارزة. 

وبحسب مكتب الأرصاد الجوية التابع لوزارة الداخلية  فقد جاءت الكميات على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
عدل بكرو ......................... 13مم
آمورج ............................ 03مم
اعوينات ازبل ..................... 23مم
باسكنو ........................... 03مم
جكني ............................. 13 مم
افيرني ........................... 16مم
امبيكت لحواش ..................... 01مم
النعمه ........................... 12مم
ولاته ..............................05مم
تمبدغه ........................... 04مم
امكيليفه .........................35مم
 
الحوض الغربي:
العيون ........................... 05مم
اغليك اهل اوجه ................... 35مم
كونغل ............................ 04مم
حاسي البركه ...................... 25مم
كوبني ............................ 02مم
ام لحبال ......................... 30مم
الشلحيه .......................... 32مم
الفلانيه .......................... 08مم
الزاكيه اماكال ................... 57مم
دمشق ............................. 25مم
اغليك اسماليل .................... 15مم
الدشره ........................... 40مم
حاسي لمن ........................ 50مم
تنحماد .......................... 65مم
اغني اهل الزين .................. 15مم
ام المعارك ......................10مم
تشيت النعام ......................12مم
عين فربه ........................ 02مم
حاسي البركه .....................47مم
 
الصفا ........................... 05مم
 
تامشكط .......................... 08مم
 
الطينطان ......................... 02مم
 
اطويل ............................ 63مم
 
لفده ............................. 25مم
 
الخط ............................ 20مم
 
لعصابه:
 
بومديد .........................36مم
 
الرك ...........................10مم
 
لكديم ......................... 10مم
 
تصلح ..........................05مم
 
السيال ........................ 45مم
 
الغايره ....................... 07مم
 
كرو ........................... 02مم
 
كامور .......................... 12مم
 
كنكوصه ......................... 08مم
 
كيفه ...........................04مم
 
اغليك اهل عيده ................. 20مم
 
باب السلام ......................22مم
 
فور اهل احمد ................... 31مم
 
تابال ابيلين ....................30مم
 
آدرار:
 
أوجفت .........................13مم
تونغاد ........................06مم
راس الطرف .....................04مم
 
داخلت نواذيبو:
 
بولنوار ....................... 08مم
نواذيبو ....................... 19مم
 
تكانت:
 
انبيكه ........................ 05مم
تيشيت ......................... 15مم
تجكجه ......................... 17مم
 
غورغول:
 
مقامه ......................... 07مم
امبود ......................... 02مم
تيجل........................... 43مم
تورل ......................... 13مم
والي ......................... 13مم
ساني ......................... 60مم
 
لبراكنه:
 
مكطع لحجار ................... 04مم
صنغرافه ....................... 22مم
 
اترارزة:
 
جاولينغ .......................15مم
 
غيدي ماغه:
 
اجار سوننكي ...................10مم
عر ............................45مم
لعبلي ......................... 15مم
دافور ......................... 20مم
غابو ......................... 04مم
غوراي ........................ 13مم
كمو ........................... 30مم
حاسي شكار .................... 71مم
لحرج ......................... 08مم
لمتيلك ادباي ................. 14مم
امبيديع اساغه ................ 52مم
انديو ........................ 15مم
انخيله ....................... 59مم
ولد ينج ...................... 20مم
سيلبابي ..................... 29مم
سولو ....................... 11م
ومبو ....................... 27مم
لعوينات ..................... 30مم
بوجول ........................ 15مم
المتعلك لمدن ................. 22مم
واد امور ..................... 75مم
اكليبيه ...................... 29مم
اجار اهل عالي ................ 10مم
مقيس .........................08مم
ابيرد اهل عمار ............... 22مم
اديارلد ....................... 60مم
القدس ......................... 40مم
ولد رامي ..................... 61مم
اهل صنبه ...................... 100مم
 
 


الكلمات المفتاحية : الخريف, أمطار


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