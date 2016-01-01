موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتتة فى سبع ولايات



سجلت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كيدي ماغا، وكوركل، وتكانت، وولاية انشيري.



وجاءت مقاييس الأمطار بحسب مكتب الأرصاد الجوية التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:



الحوض الشرقي

-اعوينات ازبل...........................21 مم

- باسكنو................................6 مم

- بوصطيله...............................32 مم

- جكني..................................7 مم

- فصاله نيره............................6 مم

- انبيكت لحواش.........................1 مم

- النعمه................................22 مم

- ولاته..................................17 م

- تمبدره................................10 مم



الحوض الغربي



- عين فربه..............................14 مم

- لعيون ................................3 مم

- اقليك أهل اوجه........................80 مم

- حاسي عبدالله .........................20 مم

- مدبوكو................................23 مم

- أم القرى..............................15 مم

- أم لحبال .............................25 مم

- الراظي................................35 مم

- الصفاء ...............................36 مم

- تامشكط................................36 مم

- الطينطان..............................3 مم

- اطويل.................................85 مم

- فراج تامشكط...........................4 مم

- دمشق..................................9 مم

- بغداد.................................15 مم

- تيشيليت النيم.........................7 مم

- بو ميزا...............................35مم

- مدينة النور...........................15 مم

- كد التيدومه..........................14 مم

- مبروك.................................41 مم

- ازميت.................................30 مم

- بدهت الما.............................25 مم

- الساد.................................40مم



لعصابه



- الملكه..................................45مم

- احسي البكاي.............................14 مم

- كندره...................................20 مم

- كيفه....................................12مم

- ميساح...................................25 مم

- الرشيد..................................74 مم

- وورتي...................................50 مم

- دار النجاة..............................60 مم

- لكديم...................................20 مم

- لفطح.....................................30 مم

- صافا انداي...............................30 مم



غورغول



- مقامه.....................................3 مم

ادرار

اوجفت......................................85 مم

- اطار .....................................50 مم

- شنقيط.....................................17 مم

شوم ........................................20 مم

- وادان.....................................15مم

- لمحيرث....................................68 مم

- تونكاد....................................55 مم

- ترجيت.....................................50 مم

- المدن.....................................30 مم

- راس تارف...................................22 مم

- يغرف.......................................45 مم

- تمطمدج.....................................65 مم



تكانت



- لخشب.......................................5 مم

- تيشيت......................................2 مم



غيديماغه

غابو.........................................65 مم

- سلو........................................81 م



انشيري

- اكجوجت......................................9 مم

