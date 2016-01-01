موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتتة فى سبع ولايات

فرنسا: مجلس الدولة يعلق قرار حظر "البوركيني"

سيول في أطار ودعوات لإنقاذ سكان المدينة

السعودية تحتضن مؤتمرا وزاريا دوليا حول الطيران المدني

ارتفاع حصيلة زلزال إيطاليا إلى 267 قتيلا بينهم أجانب

الفوج الثالث من حجاج موريتانيا يغادر نواكشوط

نقل سجناء إلى نواكشوط لتخفيف الضغط على سجن روصو

حملة لمكافحة تسول الأطفال في موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات

خواطر حول القمة العربية في نواكشوط

الدكتور محمد الحنفي بن دهاه
خواطر حول القمة العربية في نواكشوط
مع أنني لست سياسيا ولا مهتما بالشأن السياسي إلا أنني تابعت باهتمام بالغ مجريات القمة العربية في

الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي

شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
 لقد أعطى الشعب التركي بدحره الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016 درسا رائعا للعالم كله في الدفاع
Sahara Media Agency : سيول في أطار ودعوات لإنقاذ سكان المدينة https://t.co/FtQ0eqMN6H
الجمعة 26 غشت - 16:12
Sahara Media Agency : السعودية تحتضن مؤتمرا وزاريا دوليا حول الطيران المدني https://t.co/fnYdtWI1OD
الجمعة 26 غشت - 16:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتتة فى سبع ولايات


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 26 غشت 2016 - 15:35



موريتانيا: تسجيل أمطار متفاوتتة فى سبع ولايات
مواضيع ذات صلة

سجلت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كيدي ماغا،  وكوركل، وتكانت، وولاية انشيري.

  وجاءت مقاييس الأمطار بحسب مكتب الأرصاد الجوية التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي
-اعوينات ازبل...........................21 مم
- باسكنو................................6 مم
- بوصطيله...............................32 مم
- جكني..................................7 مم
- فصاله نيره............................6 مم
- انبيكت لحواش.........................1 مم
- النعمه................................22 مم
- ولاته..................................17 م
- تمبدره................................10 مم
 
الحوض الغربي
 
- عين فربه..............................14 مم
- لعيون ................................3 مم
- اقليك أهل اوجه........................80 مم
- حاسي عبدالله .........................20 مم
- مدبوكو................................23 مم
- أم القرى..............................15 مم
- أم لحبال .............................25 مم
- الراظي................................35 مم
- الصفاء ...............................36 مم
- تامشكط................................36 مم
- الطينطان..............................3 مم
- اطويل.................................85 مم
- فراج تامشكط...........................4 مم
- دمشق..................................9 مم
- بغداد.................................15 مم
- تيشيليت النيم.........................7 مم
- بو ميزا...............................35مم
- مدينة النور...........................15 مم
- كد التيدومه..........................14 مم
- مبروك.................................41 مم
- ازميت.................................30 مم
- بدهت الما.............................25 مم
- الساد.................................40مم
 
لعصابه
 
- الملكه..................................45مم
- احسي البكاي.............................14 مم
- كندره...................................20 مم
- كيفه....................................12مم
- ميساح...................................25 مم
- الرشيد..................................74 مم
- وورتي...................................50 مم
- دار النجاة..............................60 مم
- لكديم...................................20 مم
- لفطح.....................................30 مم
- صافا انداي...............................30 مم
 
غورغول
 
- مقامه.....................................3 مم
ادرار
اوجفت......................................85 مم
- اطار .....................................50 مم
- شنقيط.....................................17 مم
شوم ........................................20 مم
- وادان.....................................15مم
- لمحيرث....................................68 مم
- تونكاد....................................55 مم
- ترجيت.....................................50 مم
- المدن.....................................30 مم
- راس تارف...................................22 مم
- يغرف.......................................45 مم
- تمطمدج.....................................65 مم
 
تكانت
 
- لخشب.......................................5 مم
- تيشيت......................................2 مم
 
غيديماغه
غابو.........................................65 مم
- سلو........................................81 م
 
انشيري
- اكجوجت......................................9 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, خريف


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة