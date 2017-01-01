موريتانيا: تسجيل 130 ألف شخص على اللائحة الانتخابية

المعارضة الموريتانية تعلن مقاطعة الاستفتاء

الإفراج عن نجل الرئيس الموريتاني الأسبق بزره ولد هيدالة

شراكة بين موريتانيا واليابان لإعادة تخطيط العاصمة

موريتانيا تقيم علاقات دبلوماسية مع جنوب السودان

موريتانيا: الحكومة تبدأ التعبئة للاستفاء بالولايات الداخلية

حزب موريتاني ينوه بتعيين المغرب سفيرا جديدا بنواكشوط

إدارة الوثائق تلغى لجنة تحديد الهوية وتسهل تصحيح الأسماء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : #موريتانيا: تسجيل 130 ألف شخص على اللائحة الانتخابية https://t.co/pV7NQ1Q1Pt
الاثنين 3 يوليوز - 23:13
Sahara Media Agency : أفادت مصادر ل "صحراء ميديا " أن نتائج الباكلوريا ، ستكون الخميس أو الجمعة ، وسنوافيكم بالنتائج وقت حصولنا عليها ، وشكرا لكم
الاثنين 3 يوليوز - 22:59
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تسجيل 130 ألف شخص على اللائحة الانتخابية


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 3 يوليوز 2017 - 21:08



موريتانيا: تسجيل 130 ألف شخص على اللائحة الانتخابية
مواضيع ذات صلة

 
 
أفادت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 130 ألف شخص  خلال الاحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ، الذى سيتم إغلاقه غدا عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي .

و أكدت نفس المصادر أنه تم تسليم التجهيزات و اللوازم للجنة المستقلة للانتخابات ، وستتوزع على 3000 مكتب فى عموم التراب الموريتاني.

وتشرف اللجنة المستقلة للانتخابات حاليا على  تكوين رؤساء المكاتب الذين سيشرفون على العملية الانتخابية.

وتحضر الحكومة الموريتانية للاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع الشهر المقبل ، لكن المعارضة الموريتانية اليوم أعلنت مقاطعتها للاستفتاء .


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة