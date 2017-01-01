موريتانيا: تسجيل 130 ألف شخص على اللائحة الانتخابية







أفادت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 130 ألف شخص خلال الاحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ، الذى سيتم إغلاقه غدا عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي .



و أكدت نفس المصادر أنه تم تسليم التجهيزات و اللوازم للجنة المستقلة للانتخابات ، وستتوزع على 3000 مكتب فى عموم التراب الموريتاني.



وتشرف اللجنة المستقلة للانتخابات حاليا على تكوين رؤساء المكاتب الذين سيشرفون على العملية الانتخابية.



وتحضر الحكومة الموريتانية للاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع الشهر المقبل ، لكن المعارضة الموريتانية اليوم أعلنت مقاطعتها للاستفتاء .