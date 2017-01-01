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موريتانيا: تسجيل 162ألف شخص خلال الإحصاء التكميلي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 6 يوليوز 2017 - 16:35



موريتانيا: تسجيل 162ألف شخص خلال الإحصاء التكميلي
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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس أن عدد المسجلين خلال فترة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الذي جرى في الفترة ما بين 18 مايو و4 يوليو من الشهر الجاري بلغ 162600 شخص، "أي نسبة 12% من اللائحة الأصلية".


وقال مدير الاتصال وترقية المواطنة باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الله جارا إن هذا الإحصاء التكميلي استهدف مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل، وفتح المجال أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من الإحصاء سنة 2014، "وأولئك الذين بلغوا من العمر 18 سنة يوم الاقتراع".


وأضاف عبد الله جار في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن العمل بعد انتهاء فترة الإحصاء سينقسم إلى ثلاثة مراحل أولاها تتعلق بمعالجة المعطيات وتصحيحها، والثانية بنشر اللائحة الانتخابية المؤقتة والتي تسمح باستقبال الطعون والتظلمات، مبرزا أن المرحلة الأخيرة تتمثل في نشر اللائحة الانتخابية النهائية على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، "مما سيسمح بالبدء بإعداد بطاقات التصويت وتوزيعها على مراكز الاقتراع لتكون جاهزة أمام الناخبين يوم السبت 5 أغشت 2017".



الكلمات المفتاحية : احصاء, اللجنة الوطنية, انتخابات
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