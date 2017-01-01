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موريتانيا تسعى لإنشاء سوق نقدية مطابقة للشريعة الإسلامية


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 19 ماي 2017 - 17:49



موريتانيا تسعى لإنشاء سوق نقدية مطابقة للشريعة الإسلامية
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قال  محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي اليوم الجمعة إن البنك يسعى إلى إنشاء سوق نقدية مطابقة للشريعة الاسلامية تهدف إلى الرفع من أداء السوق النقدية وتطوير المالية الاسلامية بشكل يتماشى مع تطور وتنوع المنتوجات المالية في الاقتصاديات الحديثة.
 

وأضاف ولد الدهي أن الخطوة الأولى من هذا المشروع الذي يسعى البنك إلى تطبيقه بالعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية  تتمثل في إصدار سندات إسلامية للخزينة العامة للدولة بعد الترخيص للعديد من البنوك الإسلامية وفتح الباب للبنوك الاخرى بالانتقال تدريجيا إلى المعاملات الاسلامية.
 

وأكد محافظ البنك في كلمة خلال يوم للتعريف بالمالية الإسلامية أهمية الاقتصاد الاسلامي في الاقتصاد العالمي " وما يجلبه من منتجات مضمونة بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في المعاملات المالية التقليدية"، وبين قوته على التصدي للأزمات المالية التي أدت بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية إلى الانهيار.
 

وكان البنك المركزي الموريتاني نظم اليوم في انواكشوط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية يوما للتعريف بالمالية الاسلامية من حيث النتائج والتحديات، شارك فيه العديد من العاملين في مجال المال والاقتصاد، وتابعوا عروضا حول السوق النقدية الاسلامية وإطلاق السندات الاسلامية للخزينة.



الكلمات المفتاحية : اسلام, سوق, عملات
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