موريتانيا تسعى لترقية المنظومة المحاسبية الوطنية





قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو أمس الخميس في اجتماع مجلس الوزراء بيانا حول النظم والممارسات في مجال المحاسبة والتدقيق في موريتانيا ، يهدف الى تفعيل اللجنة الوطنية للمحاسبة والتي كانت هيئة موجودة ولكنها لم تكن مفعلة.







ويشخص هذا البيان وضعية مهنة المحاسبة والممارسة المحاسبية والتدقيقية السائدة في موريتانيا كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان مطابقتهما للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.







وأوضح الوزير المنتدب خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أنه قدم أمام مجلس الوزراء باسم وزير الاقتصاد والمالية بيانا حول ترقية المنظومة المحاسبية الوطنية لما لها من أهمية، في الدورة الاقتصادية وفي التعامل، وتدقيق البيانات المحاسبية ونشرها والتحكم فيها.





وأشار إلى أن موريتانيا كانت لديها منظومة قديمة جدا تعود إلى الثمانينيات، مؤكدا أن البيان يهدف إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية للمحاسبة وهو ماسيسمح للبلد باعتماد نظم دولية محاسبية ونشر المعلومات المحاسبية.

