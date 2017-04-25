موريتانيا تسعى للقضاء على الملاريا فى أفق 2025





قال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد اجه اليوم الثلاثاء إن موريتانيا تسعى للقضاء على الملاريا في أفق 2025، مؤكدا أن قطاع الصحة يدرك ما تمثله الامراض المرتبطة بالنواقل من خطورة على صحة المواطنين.







وأكد الأمين العام خلال حفل تخليد اليوم العالمي لمحاربة الملاريا أن موريتانيا شهدت في السنوات الأخيرة الكثير من العمل في مجال مكافحة الأمراض وتحسين الوضع الصحي للمواطنين.











وأوضح أن الوزارة دأبت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية منذ العام 2008، على تخليد هذه الذكرى على غرار المنظمة الدولية نظرا لنجاعتها في ميدان التحسيس من أجل إنارة الرأي العام حول خطورة الملاريا والحاجة الماسة إلى التعبئة والتحسيس للفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين .







وأشار إلى أنه فيما يخص الملاريا، تم التركيز على مكافحة النواقل، وتجسد ذلك في حملات الرش الموسمي للمبيدات، للقضاء على البعوض الناقل وتجفيف المستنقعات التي يعيش فيها، مما قلل من انتشاره، كما تم توزيع الناموسيات المشبعة.







وتؤدي الملاريا سنويا إلى وفاة 400 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم ، وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك تقدما هاما في التصدي لهذا المرض على مستوى القارة الافريقية.

