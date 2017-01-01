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موريتانيا تسعي لإدخال السمك في عاداتها الغذائية


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 26 ماي 2017 - 19:03



موريتانيا تسعي لإدخال السمك في عاداتها الغذائية
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قال المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الاسماك  المختار ولد احمد ولد بوسيف ، إن الدولة تعمل على تعويد الموريتانيين على استهلاك السمك، وادخاله فى العادات الغذائية خاصة فى المناطق التى لاتستهلكه.
 

جاءت تصريحات المدير خلال معاينة وزير الصيد والاقتصاد البحري النانى ولد اشروقه اليوم الجمعة، لمخازن حفظ الأسماك المعدة للشحن، إلى داخل البلاد خلال شهر رمضان والتابعة للشركة الوطنية لتوزيع الاسماك.
 

وكشف المدير ان شركته افتتحت 53 نقطة توزيع فى عموم منطقة نواكشوط، وسيتم قريبا تغطية مختلف عواصم الولايات مع العديد من النقط الاخرى فى المقاطعات ،اضافة الى نقاط البيع المتحركة .

وأضاف أن الشركة توزع يوميا حوالي 7 الاف طن، وستتم مضاعفة هذه الكمية خلال شهر رمضان لتسهيل تكاليف الحياة على المواطن حسب تعبيره.

وابرز ان الدولية الموريتانية تقدم هذه الاسماك للمواطن باسعار رمزية تبلغ 50 اوقية للكغ الواحد وهو ما يساوى نسبة 8 % بالمائة من الكلفة الاجمالية التى تتحملها.


الكلمات المفتاحية : اسماك, عادات, غذاء
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