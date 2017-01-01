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موريتانيا تسعي للكشف عن المواد النووية والمشعة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 11 يوليوز 2017 - 13:11



موريتانيا تسعي للكشف عن المواد النووية والمشعة
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بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط الورشة الثانية الخاصة بوضع اللمسات الاخيرة على الاستراتيجية الوطنية للكشف عن المواد النووية والمشعة غير الخاضعة للرقابة.

الورشة تنظم بالتعاون مع السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصالح القطاعات المختصة والمعنية بالامن.
 

 وتهدف الورشة حسب القائمين عليها إلى وضع اللمسات الاخيرة لتطبيق هذه الاستراتيجية الوحيدة في افريقيا، من خلال وضع برنامج تكويني وتوفير الاجهزة واللوازم المستخدمة في هذا المجال، اضافة الى تحديد دور كل من القطاعات المعنية بهذه العملية .

ويسعي المشاركون إلى تقييم برنامج التكوين في مجال الكشف الميداني عن المواد النووية والمشعة، لصالح الجهات المختصة، على ان يتم تزويد هذه الجهات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاجهزة والمعدات اللازمة للكشف .


الكلمات المفتاحية : اشعاعات, مواد
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