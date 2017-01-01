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موريتانيا تسعي لمواجهة الأوضاع الصحية المستعجلة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 16 غشت 2017 - 18:04



وزير الصحة الموريتاني
وزير الصحة الموريتاني
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 أطلقت  وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  اليوم الأربعاء سلسلة تكوينات حول الاستعداد للتعامل مع الأوضاع الصحية المستعجلة والطوارئ الصحية على مختلف التراب الموريتاني .


وتهدف التكوينات التي تدوم ثلاثة أيام إلى تمكين المندوبين الجهويين ومديري المستشفيات والادارات الجهوية للصحة من التنسيق معا للتعامل مع أي طوارئ .


وقال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد أجه "إن حالات الحمى النزيفية الفيروسية التي حدثت في السنوات الماضية وتمارين المحاكاة التي أجريت في المستشفيات قد برهنت على أهمية التعاون بين الادارات الجهوية للصحة والمستشفيات ."

وأكد على ضرورة تعزيز الالتزام وتنسيق الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المختلفة للنظام الصحي في التحضير والتصدي لحالات الطوارئ الصحية, موضحا من جهته أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا " سوستن زومبري" أن هذه التكوينات سيمكن الكادر الطبي في موريتانيا من التعامل مع حالات الطوارئ الصحية الناجمة عن الاوبئة والكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ البيئية والأمراض المعدية, مبديا استعداد هيئته للتعامل مع وزارة الصحة في هذا المجال.



الكلمات المفتاحية : الصحة, امراض, وزارة
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