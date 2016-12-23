موريتانيا: تسليم جوائز شنقيط للفائزين بها



تسلم الفائزون بجوائز شنقيط للعام الحالي جوائزهم صباح اليوم الجمعة بنواكشوط، خلال حفل أشرف عليه الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين.

ومنحت جائزة شنقيط للدراسات الإسلامية لهذا العام بالتناصف بين أمين ولد الشواف، عن كتابه "الوسطية في الإسلام سمة العلاقة بين الرعية والحكام"، ومحمد سالم ولد المولود، عن كتابه، "حالة التعليم الإسلامي المحظري في موريتانيا" باللغة الفرنسية.



كما منحت جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات بالتناصف بين محمد عبد الرحمن السنهوري، ومحمد عبد الله الغزالي.



وفاز بجائزة شنقيط للآداب والفنون أحمد ولد المصطفى عن كتاب "تاريخ اكتشاف وغزو غينيا" لمؤلفه غوميس ايانيس دي آزورارا.





وكان مجلس جائزة شنقيط قد أعلن شهر أكتوبر الماضي عن أسماء الفائزين بالجائزة فى الدراسات الإسلامية، والعلوم، والآداب، للعام 2016 .



وتم منح جائزة شنقيط لأول مرة في العام 2001 ، وهي مكونة من شهادة تقديرية، ومنحة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية، لكل فرع من فروع الجائزة.

