موريتانيا : تسليم جوائز مسابقة الرئيس لحفظ القرآن





كرمت وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي ليل الأربعاء/الخميس بالعاصمة نواكشوط الفائزين الأوائل في المسابقة الاقليمية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في حفظ القران الكريم وتجويده في نسختها الثانية.



وتشارك فى الجائزة 8 دول شملت بالاضافة إلى موريتانيا، المغرب وتونس والجزائر وغامبيا والسينغال وساحل العاج والنيجر.



وقال وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي أحمد ول اهل داوود إن منح هذه الجائزة يدخل في إطار المسعى الجاد لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لتشجيع الشباب وتحفيزه على الاعتناء بالقران والتمثل بقيمه السمحة الهادفة إلى نشر العلم والمحبة والتكافل والرافضة لكافة أشكال العنف والتشدد والتعصب ، وفق تعبيره .



وفاز بالمركز الأول القارئ الموريتاني أحمد نور الدين ولد الدباغ وحصل على جائزة قدرها ثلاثة ملايين أوقية، سلمها له وزير الشؤون الاسلامية و التعليم الأصلي .



وسلم الجائزة الثانية وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ للقارئ ابراهيم خليل جالو من ساحل العاج وقدرها مليون أوقية وسلمت الجائزة الثالثة للقارئ الجزائري معاذ فتان من طرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاسلامية أحمد ولد النيني وقدرها مليون أوقية.