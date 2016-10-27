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موريتانيا : تسوية الميزانية خلال الثلاث سنوات الماضية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 19:57



موريتانيا : تسوية الميزانية خلال الثلاث سنوات الماضية
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صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن  التسوية النهائية للميزانية سنة 2013 و 2014 و 2015 .

وكشف بيان المجلس أنه  في سنة 2013 بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة  427.573.674.426 أوقية والنفقات 390.490.606.867 أوقية وكان فائض الإيرادات مقابل النفقات 37.083.067.559 اوقية.

وحسب البيان فانه في سنة 2014 بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة 384.928.499.171.1أوقية والنفقات 404.321.702.726.6 أوقية وكان عجز الإيرادات مقابل النفقات هو 19.393.203.555.52 أوقية.

وفي سنة 2015 بلغت ايرادات الميزانية العامة للدولة 414.905.253.720.30أوقية والنفقات 401.745.658.217.20أوقية وكان فائض الإيرادات مقابل النفقات هو 13.159.595.503.10 اوقية.

وقال وزير الإقتصاد و المالية المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن الحالة العادية لكثير من الدول تتميز بالتاخر لثلاث سنوات أو أربع ، مؤكدا أن موريتانيا  ستقدم ميزانيات السنوات الثلاث للنواب في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد إنجازا  في الشفافية المالية لتدعيم دور البرلمان و إيضاح ضرورة الالتزام بالقوانين المصادق عليها.

 


الكلمات المفتاحية : تسوية, حكومة, ميزانية


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