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موريتانيا تشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 - 16:56



موريتانيا تشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء رفقة عدد من قادة العالم وممثلي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، في الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة في نيويورك.


وتناقش الدورة إشكالات وقضايا تتعلق بإصلاح هيكلة المنظومة الأممية، ووضعها في الاتجاه الصحيح كإطار عالمي يضمن مصالح جميع الدول الأعضاء عبر خلق توازنات كبرى تمكن البلدان الأعضاء من إيجاد أرضية مشتركة للتنمية والاستقرارن بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالمناخ والصحة والتنمية المستدامة.
 

وركزت خطابات الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتاريس، والرئيس الأمريكي دونالد اترامبن والرئيس البرازيلي ميشال تامر، في مجملها على أهمية إصلاح الأمم المتحدة وتمكينها من أداء واجباتها خدمة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم.



الكلمات المفتاحية : اجتماعات, الامم المتحدة, الجمعية العامة
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