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موريتانيا تشارك في تدريب حول أمن وسلامة النساء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 9 أكتوبر 2017 - 13:05



موريتانيا تشارك في تدريب حول أمن وسلامة النساء
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تشارك موريتانيا اليوم الإثنين، إلى جانب عدد من الدول العربية في دورة تدريبية في مجال الأمن والسلام، أطلقتها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحكومة اليابان.
 
تهدف الدورة إلى زيادة المعرفة بطرق مشاركة النساء في المفاوضات السلمية والتعرف على العوامل الأساسية التي تسهل أو تعيق إدماج النساء في المفاوضات، وتعزيز المهارات والمعرفة بتقنيات المناصرة والتشبيك والمفاوضة.

الدورة التي تستمر إلى غاية 12 اكتوبر تحمل عنوان "مشاركة النساء في الترتيبات الأمنية والوساطات السياسية في الوطن العربي" .
 
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مرفت تلاوي أكدت على أهمية المرأة كونها شريكا أساسيا في استقرار وأمن الوطن العربي، وبداية التنمية وبناء الأوطان، وأن المرأة هي الأكثر تضررا في الحروب والنزاعات.

وناشدت تلاوي كل الدول العربية بضرورة تفعيل هذا قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتعلق بدور المرأة في السلام ، وأن تشارك المرأة الرجل في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بشعوبهم.
 
وتشارك في الدورة المنظمة بالقاهرة، متدربات ممثلات عن وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمرأة، في 12 دولة عربية هي موريتانيا ، المغرب، الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، لبنان، مصر، اليمن.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, السلام, المرأة
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