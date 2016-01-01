موريتانيا تشارك في "قمة أفريقيا للعمل" بالمغرب



شاركت موريتانيا في أشغال "قمة أفريقيا للعمل" التي انعقدت أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية، على هامش قمة المناخ (كوب 22) التي تحتضنها المغرب.



ومثل الحكومة الموريتانية وزير البيئة والتنمية المتدامة آميدي كمرا، في القمة التي افتتحها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وشارك فيها عدد من القادة الأفارقة والأوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة.



وبحسب ما أعلن عنه فإن القمة الأفريقية كانت تهدف إلى تحقيق الانسجام في مواقف الدول الافريقية تجاه ملف التغير المناخي الذي تنعكس أضراره بصورة أكبر على الدول النامية وفي مقدمتها الدول الأفريقية.



العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى افتتاح القمة، دعا المشاركين فيها إلى "تأسيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة".



وأوضح أن "التغيرات المناخية تسببت في اضطراب المحاصيل بشكل كبير، وصار أمن إفريقيا الغذائي على المحك"، مؤكدا في هذا الصدد "حرص القارة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية الشاملة، في انسجام مع مقومات هويتها المتمثلة في ثقافة التشارك والانصاف والتضامن"، وفق تعبيره.



وتسعى القمة الأفريقية إلى تعبئة الممولين حول تعهدات قمة باريس للمناخ قبل عام، بتقديم دعم مالي للدول النامية بقيمة مائة مليار دولار بحلول عام 2020 لمساعدتها على التأقلم مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها على مختلف مناحي الحياة.



ويناقش المشاركون في القمة مواضيع ترتبط بالتصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض والخطط الواجب تنفيذها لتحقيق نمو مستدام في القارة الأفريقية.

