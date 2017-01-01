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موريتانيا تشارك في مهرجان للموسيقي التقليدية بالمغرب


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 6 يوليوز 2017 - 13:09



موريتانيا تشارك في مهرجان للموسيقي التقليدية بالمغرب
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تشارك موريتانيا في الدورة الثامنة عشرة لمهرجان "وليلي" الدولي لموسيقى العالم التقليدية المنظم بالمملكة المغربية، في الفترة ما بين 14 و 18 يوليو الجاري.
 
وإلى جانب موريتانيا تشارك في المهرجان عدة دول أوروبية وافريقية وآسيوية هي: بولونيا، إسبانيا، الهند، الصين، الكوت ديفوار، بالاضافة إلى مشاركات لفنانين مغاربة .
 
ويعد هذا المهرجان حدثا ثقافيا وفنيا داخل خريطة المهرجانات بالمغرب، حيث تأسس على الحوار الجمالي بين فناني العالم، و جسرا لمختلف الثقافات، في مغرب ثقافي يعيش على التعدد والانفتاح و التسامح.
 
وتعمل الدورة الثامنة عشرة على مد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل، والاحتفاء بالمواقع الأثرية من خلال إدماجها في الحركية الاقتصادية والثقافية والبيئية ( الموقع الأثري وليلى، ساحة الهديم، مسرح لاكورا ).
 
ويقام المهرجان تحت  رعاية العاهل المغربي محمد السادس، ويحتفي هذا العام، بعلمين من رواد الموسيقى المغربية وهما الفنانان مولاي أحمد العلوي و نادية أيوب.


الكلمات المفتاحية : مهرجان . وليلي, موريتانيا
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