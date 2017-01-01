موريتانيا تشارك في مهرجان للموسيقي التقليدية بالمغرب





تشارك موريتانيا في الدورة الثامنة عشرة لمهرجان "وليلي" الدولي لموسيقى العالم التقليدية المنظم بالمملكة المغربية، في الفترة ما بين 14 و 18 يوليو الجاري.



وإلى جانب موريتانيا تشارك في المهرجان عدة دول أوروبية وافريقية وآسيوية هي: بولونيا، إسبانيا، الهند، الصين، الكوت ديفوار، بالاضافة إلى مشاركات لفنانين مغاربة .



ويعد هذا المهرجان حدثا ثقافيا وفنيا داخل خريطة المهرجانات بالمغرب، حيث تأسس على الحوار الجمالي بين فناني العالم، و جسرا لمختلف الثقافات، في مغرب ثقافي يعيش على التعدد والانفتاح و التسامح.



وتعمل الدورة الثامنة عشرة على مد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل، والاحتفاء بالمواقع الأثرية من خلال إدماجها في الحركية الاقتصادية والثقافية والبيئية ( الموقع الأثري وليلى، ساحة الهديم، مسرح لاكورا ).



ويقام المهرجان تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، ويحتفي هذا العام، بعلمين من رواد الموسيقى المغربية وهما الفنانان مولاي أحمد العلوي و نادية أيوب.