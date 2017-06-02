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الجمعة 2 يونيو - 23:03
Sahara Media Agency : تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا للصحراء https://t.co/KpjBdq8bDw
الجمعة 2 يونيو - 22:14
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موريتانيا تشارك في وساطة أفريقية في ليبيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 يونيو 2017 - 21:29



موريتانيا تشارك في وساطة أفريقية في ليبيا
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واصلت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، جهودها لتسوية الأزمة في ليبيا، وذلك بمشاركة موريتانية تتمثل في الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، السيدة خديجة أمبارك فال.
 
وكانت الوزيرة الموريتانية قد شاركت أمس في لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، في مقر البرلمان بمدينة البيضاء الليبية، وهو اللقاء الذي تطرق لكافة القضايا المتعلقة ببرنامج تنفيذ الاتفاق ومقترحات التعديلات.
 
وتتحرك اللجنة الأفريقية بناء على توصيات من الاتحاد الأفريقي خلال قمته الأخيرة بأديس أبابا، وتلك القمة التي انعقدت قبلها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
وتستند اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، في مقاربتها لتسوية الأزمة الليبية على أجندة اتفاق الصخيرات في المملكة المغربية، والذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة.
 
ووصلت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى إلى طرابلس برئاسة وزير الخارجية الكونغولي، وبعضوية الوزيرة الموريتانية ووزير خارجية غينيا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى سفراء دول الجوار الليبي وكذا البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى، وهي موريتانيا والنيجر، وجنوب إفريقيا، وأثيوبيا، والكونغو.
 
وسبق أن استقبلت اللجنة في إطار الجهود الأفريقية من طرف كل من رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.
 
وسبق أن عقدت اللجنة في تونس اجتماعا فنيا لتقييم الأوضاع في ليبيا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، محاطا بكبار معاونيه في مقر بعثة الأمم المتحدة المكلفة بليبيا.
 
كما استقبلت الوزيرة الموريتانية من طرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في إطار الاتصالات التي تجريها اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا.
 


الكلمات المفتاحية : أزمة, افريقيا, ليبيا, وساطة
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