موريتانيا: تشكيل لجان لتقييم أضرار عواصف لبراكنة ولعصابة

قالت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء إنها شكلت لجانا محلية تعمل على تقييم الأضرار التي تعرضت لها مناطق في ولايتي لبراكنة ولعصابة.



وأضافت الوزارة في "بلاغ للرأي العام" أن بعض مناطق ولايتي لبراكنه ولعصابة "تعرضت ليلة البارحة لعواصف هوجاء تصاحبها أمطار مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة تمثلت في وفاة 15 شخصا من بينهم 9 أشخاص في ولاية لبراكنه و06 في ولاية لعصابه وجرح 41 شخصا من بينهم 12 جراحهم بليغة نقل 04 منهم لانواكشوط والبقية يتلقون حاليا العلاج في المستشفيين الجهويين في ألاك وكيفة، بينما كانت جراح 29 منهم خفيفة وقد تلقوا العلاج".



وأكدت الوزارة أن ما سمته الكارثة تسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات، وشكلت لجان محلية تعمل حاليا على تقييم هذه الأضرار.



وأضافت الوزارة أن وزير الداخلية سينتقل إلى الأماكن المتضررة في الولايتين "لتقديم تعازي القيادة الوطنية لأسر الضحايا، وتفقد وضعية الجرحى، وتقديم العون الأولي للمتضررين" وفق نص البلاغ