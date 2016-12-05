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موريتانيا تشيد ميناء مزدوجاً قرب "نجاكَو"


روصو - صحراء ميديا
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 12:37



بلدية نجاكو، جنوب غربي موريتانيا
بلدية نجاكو، جنوب غربي موريتانيا
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بدأت الاستعدادات في موريتانيا لتشييد أول ميناء من الحجم الكبير بالقرب من مدينة نجاكَو، جنوبي البلاد، غير بعيد من الحدود مع دولة السنغال.
 
وتجري الاستعدادات على قدم وساق في المنقطة التي سيشيد فيها الميناء، إذ من المنتظر أن يحل بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح غد الثلاثاء.
 
ويتوقع أن يضع الرئيس الموريتاني حجر الأساس للمشروع، معطياً بذلك إشارة انطلاق الأشغال في الميناء الأول من نوعه في ولاية اترارزه.
 
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن الميناء سيكون مزدوجاً، للصيد والتجارة، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أنه سينعش الحركة الاقتصادية في المنطقة.
 
ويقع الميناء على بعد 28 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة نجاكَو، وعلى بعد 42 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة سينلوي السنغالية.
 
ويتم تشييد الميناء الذي كان مطلباً ملحاً لدى العديد من القيادات السياسية والإدارية في مقاطعة كرمسين، وبلدية نجاكَو تحديداً، من طرف شركة صينية.
 


الكلمات المفتاحية : روصو, صيد, ميناء, نجاكو


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