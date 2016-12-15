موريتانيا تصف هجوم "اسطنبول" بالإرهابي و الجبان





قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس بالسفارة التركية في نواكشوط، التعازي إلى الحكومة و الشعب التركي في وفاة الأتراك الذين قتلوا نتيجة للعمل "الإرهابي "و"الإجرامي"الذي وقع في مدينة اسطنبول يوم 10 ديسمبر 2016.







وكتب الوزير، بحضور السفير التركي في موريتانيا محمد بلير، في سجل التعازي المفتوح بالسفارة التركية في نواكشوط "نتقدم بأحر التعازي وأخلص المواساة إلى الرئيس والحكومة والشعب التركي الشقيق في وفاة الشهداء الأتراك الذين استشهدوا نتيجة للعمل الإرهابي والإجرامي المدان الذي وقع في مدينة اسطنبول يوم 10 ديسمبر 2016، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".







وجرى التوقيع بحضور عبد القادر محمد أحمد، السفير، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون و عالي ولد محمد، المدير المساعد للتشريفات بنفس الوزارة.

