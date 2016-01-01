موريتانيا تضع خطة وطنية لمكافحة السرطان





بدأت اليوم الأربعاء بنواكشوط، أعمال ورشة للمصادقة على الخطة الوطنية الشاملة، لمكافحة السرطان في موريتانيا.





وتركز هذه الخطة على الوقاية من مرض السرطان، وعلى التوعية والتحسيس بخطورته، والكشف والعلاج المبكر له.



وحسب البروفسير المصطفى ولد محمدو مدير المركز الوطني للانكولوجيا، فإن هذه الخطة تتسم بالشمولية، فهي تحدد للطبيب والممرض والقابلة، في جميع أنحاء موريتانيا، آليات لمكافحة هذا المرض.





من جهته المختار الداه انجبنان الامين لوزارة الصحة وكالة، فقد اعتبر أن الخطة المذكورة، تأتي في إطار جهود موريتانيا، لإيجاد آلية يتم تطبيقها للكشف والعلاج المبكر لهذا المرض.





وتنظم ورشة المصادقة على الخطة الشاملة لمكافحة السرطان من طرف المركز الوطني للانكولوجيا بالتعاون مع بعض الشركاء.



