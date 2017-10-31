موريتانيا تطالب بالتعبئة لميزانية قوة الساحل

موريتانيا: ولد مولود رئيسا دوريا لمنتدي المعارضة

الولايات المتحدة تدعم قوة مجموعة الساحل بـ 60 مليون دولار

اشادة أممية بدعم المغرب لمفوضية حقوق الإنسان

موريتانيا: تكوين صحفيين في مجال محاربة التطرف

الرئيس الفرنسي يوقع قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل

كينيا: إعادة انتخاب "كينياتا" بنسبة 98% من الأصوات

وزيرة الاسكان: موريتانيا بحاجة للمهندس المعماري الوطني

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تطالب بالتعبئة لميزانية قوة الساحل https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تطالب-بالتعبئة-لميزانية… https://t.co/SOZgoobKvi
الثلاثاء 31 أكتوبر - 11:19
Sahara Media Agency : موريتانيا: ولد مولود رئيسا دوريا لمنتدي المعارضة https://t.co/nqehpgWvXf
الثلاثاء 31 أكتوبر - 11:10
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا تطالب بالتعبئة لميزانية قوة الساحل


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 09:13



موريتانيا تطالب بالتعبئة لميزانية قوة الساحل
مواضيع ذات صلة
 
 
طالب وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا أمس الاثنين المجموعة الدولية بالتعبئة العاجلة والفعلية لميزانية القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل.
 
وقال الوزير الموريتاني خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول السلم والأمن في إفريقيا وخصوصا في الساحل إن منطقة الساحل تتعرض لمخاطر كبيرة في غياب إجراءات رادعة للقضاء عليها، "مما يهدد استقرار المنطقة بوجه خاص والسلم العالمي بصورة عامة".
 
وأكد جالو مامادو أن نجاح القوة المشتركة لدول الخمس بالساحل، يتطلب دعم المجموعة الدولية، "وخصوصا منظمة الأمم المتحدة"، مستعرضا أهمية التجربة الموريتانية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
 
وأضاف الوزير الموريتاني أن دول الخمس بالساحل عازمة على محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مؤكدا ضرورة وجود إطار شرعي عبر تفويض قوي يجسد تطلعات الدول الأعضاء في مجموعة الخمس بالساحل.


الكلمات المفتاحية : الساحل, امريكا, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة