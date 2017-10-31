موريتانيا تطالب بالتعبئة لميزانية قوة الساحل



طالب وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا أمس الاثنين المجموعة الدولية بالتعبئة العاجلة والفعلية لميزانية القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل.



وقال الوزير الموريتاني خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول السلم والأمن في إفريقيا وخصوصا في الساحل إن منطقة الساحل تتعرض لمخاطر كبيرة في غياب إجراءات رادعة للقضاء عليها، "مما يهدد استقرار المنطقة بوجه خاص والسلم العالمي بصورة عامة".



وأكد جالو مامادو أن نجاح القوة المشتركة لدول الخمس بالساحل، يتطلب دعم المجموعة الدولية، "وخصوصا منظمة الأمم المتحدة"، مستعرضا أهمية التجربة الموريتانية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.



وأضاف الوزير الموريتاني أن دول الخمس بالساحل عازمة على محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مؤكدا ضرورة وجود إطار شرعي عبر تفويض قوي يجسد تطلعات الدول الأعضاء في مجموعة الخمس بالساحل.