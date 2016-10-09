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موريتانيا تطلب الإنضمام للاتحاد العربي للكرة الطائرة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 أكتوبر 2016 - 10:00



موريتانيا تطلب الإنضمام للاتحاد العربي للكرة الطائرة
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تقدمت الاتحادية الموريتانية للكرة الطائرة أمس السبت بطلب للانضمام إلى الاتحاد العربي للكرة الطائرة ،الذي يقع مقره في البحرين .

 

وحسب ما أوردته صحيفة الوسط البحرينية فان وفدا من الاتحاد الموريتاني للكرة الطائرة سلم طلبا  لرئيس الإتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة ، و ذلك على هامش تواجدهم في الأرجنتين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس و الثلاثين للاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

 

 

و قال رئيس الإتحاد العربي للكرة الطائرة إن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستناقش موضوع انضمام موريتانيا في اجتماعها المقبل ، مؤكدا حرص الإتحاد على لم الشمل العربي ، حسب تعبيره .

و عبر المسؤول البحريني عن سعادته برغبة موريتانيا بالانضمام  للاتحاد العربي للكرة الطائرة للمساهمة مع بقية الدول في الارتقاء باللعبة و تطويرها على كافة الأصعدة .

وستصبح موريتانيا هي العضو 19 في حال الموافقة على انضمامها من طرف القائمين على الإتحاد العربي للكرة الطائرة .



الكلمات المفتاحية : اتحاد, عضوية, كرة طائرة


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