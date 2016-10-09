موريتانيا تطلب الإنضمام للاتحاد العربي للكرة الطائرة





تقدمت الاتحادية الموريتانية للكرة الطائرة أمس السبت بطلب للانضمام إلى الاتحاد العربي للكرة الطائرة ،الذي يقع مقره في البحرين .







وحسب ما أوردته صحيفة الوسط البحرينية فان وفدا من الاتحاد الموريتاني للكرة الطائرة سلم طلبا لرئيس الإتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة ، و ذلك على هامش تواجدهم في الأرجنتين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس و الثلاثين للاتحاد الدولي للكرة الطائرة .











و قال رئيس الإتحاد العربي للكرة الطائرة إن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستناقش موضوع انضمام موريتانيا في اجتماعها المقبل ، مؤكدا حرص الإتحاد على لم الشمل العربي ، حسب تعبيره .



و عبر المسؤول البحريني عن سعادته برغبة موريتانيا بالانضمام للاتحاد العربي للكرة الطائرة للمساهمة مع بقية الدول في الارتقاء باللعبة و تطويرها على كافة الأصعدة .



وستصبح موريتانيا هي العضو 19 في حال الموافقة على انضمامها من طرف القائمين على الإتحاد العربي للكرة الطائرة .

